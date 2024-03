Veneto: assessora Istruzione, olimpiadi forestali valorizzano offerta montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Una competizione "originale - ha sottolineato l'assessora veneta - che valorizza l'offerta formativa dedicata alla montagna e sostiene opportunità di vita e di lavoro per chi vive con questa economia o in queste comunità. La manifestazione ha anche un altro valore: far stringere amicizia tra giovani di paesi diversi che percorrono lo stesso cammino scolastico e formativo e che in un futuro prossimo saranno gli esperti che gestiranno i boschi e le foreste d'Europa e potranno sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nel lavoro in una occupazione potenzialmente molto pericolosa - ha spiegato -. Per due giorni, 30 squadre maschili e femminili dei diversi Paesi, per un totale di 117 ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, si sono cimentate in gare di precisione con gli strumenti forestali specifici del loro percorso di studio, come le motoseghe. Gli allievi degli istituti del Veneto si sono classificati al quinto posto assoluto (Parolini di Bassano, prima squadra italiana in classifica e per questo potrà accedere ai campionati europei studenteschi in programma in Romania) e 13mo posto assoluto (Della Lucia), dando prova di grande competenza e abilità", ha concluso Donazzan. (Rev)