Brasile: giustizia accoglie accusa contro figlio minore di Bolsonaro

- La giustizia del Brasile ha accolto l'accusa della Procura di frode e riciclaggio di denaro per il figlio minore dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, e altre cinque persone. Il tribunale ha ritenuto che nella denuncia siano presenti "i requisiti necessari per avviare un procedimento penale". L'accusa sostiene che Bolsonaro avrebbe falsificato le fatture dell'azienda "Rb Media", di cui era socio, per accedere a maggiori finanziamenti. In particolare avrebbe ricevuto tre crediti per un totale di 129 mila euro tra il 2022 e il 2023 sulla base di documenti - ritenuti falsi dalla procura - che mostravano una fatturazione superiore a quella reale. Jair Renan è il minore dei quattro figli di Bolsonaro e l'unico a non aver seguito una carriera politica finora. Pochi giorni fa infatti Jair Renan ha annunciato la pre-candidatura a consigliere comunale di Balneario Camboriu, una città costiera nello Stato di Santa Catarina. Quella attuale non è la prima accusa dalla Procura a Jair Renan: nel 2021 è stato indagato per sospetto traffico di influenze, ma il caso è stato archiviato per mancanza di prove. Ora, una volta convocato, Jair Renan avrà dieci giorni per presentare la difesa. (Brs)