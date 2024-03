Autonomia: CC Roma, riforma presenta criticità, conseguenze sul Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sull'autonomia differenziata tra le regioni, approvato lo scorso 23 Gennaio in Senato, "presenta delle criticità che possono avere delle conseguenze importanti sull'unità e indivisibilità del nostro Paese, principio fondamentale della Costituzione, che andrebbe sempre garantito e sostenuto". Lo dichiarano in una nota congiunta Dario Nanni, consigliere comunale della lista "Civica Calenda" e presidente della commissione Giubileo 2025, Simonetta Novi, consigliera del Municipio Roma VIII, Antonella Sassone, avvocato civilista, rappresentanti dell'Associazione ConSenso Civico, che oggi, giovedì 28 marzo, parteciperanno al webinar "No all'Autonomia differenziata – Non ci scassate l'Italia" organizzato dall'Associazione". All'iniziativa parteciperà anche Marina Boscaino, portavoce nazionale dei Comitati contro ogni Autonomia Differenziata, che approfondirà alcuni degli aspetti di questa riforma e le possibili conseguenze che avrebbe sul nostro Paese. "Una delle principali preoccupazioni è che questa riforma possa creare ulteriori disuguaglianze tra le regioni, aumentando le disparità di trattamento e di opportunità per i cittadini. La prospettiva di un divario sempre più ampio tra territori con maggiori risorse economiche e territori più svantaggiati metterebbe in discussione il principio stesso di equità e solidarietà nazionale, che andrebbe sempre salvaguardato e attuato. Pare, invece, che questo atto vada nel senso opposto a questa visione. L'incontro di oggi sarà un'occasione di confronto e di informazione su questi temi di cui purtroppo si parla ancora poco – concludono i rappresentanti di ConSenso Civico – ma anche su possibili soluzioni alternative che possono essere adottate per rispondere all'esigenza di tutte le regioni italiane di rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini".(Com)