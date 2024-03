Medio Oriente: Casa Bianca, nuovo governo Anp può contribuire a stabilizzare la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Autorità nazionale palestinese (Anp) “riformata e revitalizzata” può contribuire a stabilizzare la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, aprendo la strada a concreti risultati di lungo termine per la popolazione civile nella regione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Commentando il nuovo governo presentato dal premier Mohammad Mustafa, il funzionario statunitense ha affermato che “speriamo possa realizzare le riforme necessarie per raggiungere questi obiettivi”. (Was)