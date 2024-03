Droga: De Corato (Fd’I), servono maggiori controlli nelle periferie milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorrono maggiori controlli e presidi, anche dalla Polizia Locale, che in Barona è intervenuta successivamente ad alcune segnalazioni dei cittadini di quella zona, soprattutto nelle periferie milanesi da sempre zone molto pericolose e dove avvengono molteplici attività illecite”. Così in una nota l'onorevole di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Sicurezza delle Periferie italiane, Riccardo De Corato sull'arresto per spaccio di droga di un 22enne extracomunitario alla Barona. “Gli stranieri, a Milano, spacciano ovunque: Dal boschetto di Rogoredo ai vari parchi cittadini oltre che in alcune piazze e, come abbiamo letto oggi, anche nei box”, conclude.(Com)