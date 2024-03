Libano: ministero Esteri, denunceremo attacchi Israele contro soccorritori e civili all’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri libanese chiederà alla missione permanente del Libano presso le Nazioni Unite a New York di presentare una denuncia al Consiglio di sicurezza per gli attacchi commessi da "Israele contro i soccorritori e i civili nei villaggi del sud". Lo ha annunciato lo stesso ministero su X, aggiungendo che, secondo il testo, "la denuncia riguarda i massacri commessi da Israele in particolare a Hebariyeh e Naqoura, nel sud del Libano, e a Baalbek nella Beqaa, (nella parte orientale del Paese), che sono costati la vita a più di 18 persone, tra soccorritori e civili". (segue) (Lib)