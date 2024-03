Libano: ministero Esteri, denunceremo attacchi Israele contro soccorritori e civili all’Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro combattenti del partito sciita filo-iraniano Hezbollah e due soccorritori sono stati uccisi ieri, mercoledì, così come tre membri del movimento Amal, a cui appartiene il presidente del parlamento Nabih Berri. Un precedente attacco aereo israeliano aveva colpito un centro paramedico, uccidendo sette membri del personale nel villaggio di Hebariyeh, segnando il giorno più letale in oltre cinque mesi di scontri tra le Forze di difesa di Israele (Idf) e Hezbollah e i suoi alleati. La violenza è scoppiata lo scorso 8 ottobre, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, coinvolgendo in particolare l’area lungo il confine israelo-libanese, benché le Idf abbiano talvolta attaccato anche zone lontane dalla frontiera, aumentando il rischio di escalation. In Libano sono morti circa 240 miliziani di Hezbollah e oltre 40 civili, mentre si contano decine di migliaia di sfollati da entrambi i lati del confine. (Lib)