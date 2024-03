Lavoro: Guerra (Pd), 240 mila dipendenti Dmo ancora attendono rinnovo contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale della Distribuzione moderna organizzata (Dmo) "lascia senza risposte 240 mila lavoratrici e lavoratori che attendono il rinnovo di un contratto scaduto da più di quattro anni" e "solleva grande preoccupazione". Lo scrive in una nota Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Partito democratico. "La causa del fallimento della trattativa sembra essere lo scambio proposto da Federdistribuzione alle parti sindacali fra un aumento retributivo, tutto da definire, ma che è dovuto, in ragione del tempo passato e degli effetti nefasti dell'inflazione e il peggioramento delle già deboli tutele normative - aggiunge -. Viene chiesta una ulteriore precarizzazione del lavoro, con una sempre più ampia estensione dei contratti a termine, anche oltre le previsioni di legge, e il sottoinquadramento per alcune funzioni. Precarietà, bassi salari, appalti (anche nelle forme similari della terziarizzazione e del franchising), si confermano come l'insieme perverso alla base della drammatica questione salariale che attanaglia il nostro paese. Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro sindacati, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che hanno proclamato, unitariamente, una giornata di sciopero per il 30 marzo", conclude Guerra.(Rin)