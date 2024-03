Bangladesh: ex premier Khaleda Zia di nuovo ricoverata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, 78 anni, è stata nuovamente ricoverata all’Evercare Hospital di Dacca per un aggravamento del suo quadro clinico. Lo ha reso noto il suo medico personale, A.Z.M. Zahid Hossain, alla stampa bengalese. La paziente si è sottoposta a un check-up nello stesso ospedale il 13 marzo ed è stata ricoverata precedentemente numerose volte. La leader politica ha due condanne a carico ed è coinvolta in numerosi altri processi. Soffre di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete, l’asma, la cirrosi epatica e problemi cardiocircolatori. Per il suo cattivo stato di salute il governo le ha concesso la sospensione della pena il 25 marzo 2020 e l’ha poi prorogata di sei mesi in sei mesi, l’ultima volta ieri. Il provvedimento è stato preso ai sensi della Sezione 401 del Codice di procedura penale, su richiesta del fratello dell’interessata, Shamim Iskander, con la condizione di non lasciare il Paese. (segue) (Inn)