Messico: Milei insulta Lopez Obrador, candidate presidenziali rispondono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza in Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto al presidente dell’Argentina, Javier Milei, rispetto per il capo di Stato messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. L’esortazione è arrivata dopo che Milei, in un’intervista alla “Cnn”, ha definito Lopez Obrador “ignorante”, affermando che è interprete, insieme al presidente colombiano Gustavo Petro, dello stesso "populismo" che ha ispirato le politiche che hanno devastato l'economia argentina. “Un onore che unignorante come Lopez Obrador parli male di me, mi esalta”. Ha detto Milei nell’intervista. Sheinbaum ha chiesto “rispetto” sia per la persona del presidente, che per il suo progetto politico. “Abbiamo due progetti politici diversi e bisogna avere rispetto”, ha detto la candidata, esponente dello stesso partito di Lopez Obrador (Movimento per la rigenerazione nazionale, Morena) e considerata sua erede politica. Una risposta è arrivata anche dalla candidata di opposizione, Xochtil Galvez, che ha rivolto un video messaggio a Milei: “Non si azzardi a parlare male di Lopez Obrador, a quello ci penso io”. Il ministero degli Esteri messicano non si è invece espresso in merito. (Mec)