Roma: controlli tra Alessandrino e Torre Maura, 4 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Casilina di Roma hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado. Nel corso delle attività è stato denunciato un 35enne romano con precedenti, che aveva rubato merce da un negozio. Un 66enne, sempre romano, è stato denunciato per evasione poiché durante un controllo agli arresti domiciliari i carabinieri lo hanno trovato fuori dall’abitazione. Altri due uomini di 33 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di due cacciaviti lunghi oltre 25 centimetri: i due non hanno fornito una valida giustificazione. Uno studente è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato alla prefettura per il possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti destinata a uso personale. In tutto i militari hanno identificato 74 persone e controllato 27 veicoli, di questi sette sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada. (Rer)