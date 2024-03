Cybersicurezza: Borghi (Iv), ddl per agenzia contro disinformazione a tutela libertà cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vertici dei nostri servizi segreti hanno spiegato al Parlamento come sia in atto una campagna ostile nei confronti dell'Occidente, dell'Unione europea e dell'Italia, e che vede una serie di paesi, Russia in primo luogo, esercitare una attività di disinformazione. Non possiamo stare a guardare. La nostra proposta è di istituire una Agenzia contro la disinformazione e per la sicurezza cognitiva. Anche perché altri Paesi stanno facendo iniziative analoghe: Stati Uniti, Svezia, Francia. Dobbiamo essere all'altezza dei tempi, delle sfide e dei cambiamenti. L'obiettivo è salvaguardare la libera informazione e le libertà democratiche". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato, durante la conferenza stampa di presentazione di un disegno di legge a firma Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto. "Non siamo nati ieri, e sappiamo che tra un quarto d'ora qualcuno dirà che vogliamo fare il 'ministero della verità' di orwelliana memoria. Niente di più falso e fuorviante. Noi vogliamo fare esattamente l'opposto, tutelare e garantire la libertà dei cittadini", ha concluso Borghi. (Rin)