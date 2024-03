Abruzzo: turismo,"Cammini aperti" il 13 e 14 aprile con Celestino e i Briganti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cammino dei Briganti nella sua complessità è lungo 108 km ed è dislocato tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino, tra la Marsica e il Cicolano, percorribile in 7 tappe attraversando un territorio ricco di storia e natura su quel confine di Abruzzo che un tempo era confine tra Stato Pontificio e Regno Borbonico. Ideato dalla Regione Umbria, "Cammini aperti", che ha tra i propri partner il Cai e Federazione italiana superamento handicap, si pone l'obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell'accessibilità. In Italia sono 42 i cammini coinvolti, due per ogni Regione, con oltre 2.000 partecipanti. Le escursioni saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Per i due cammini abruzzesi le iscrizioni, per un massimo di 50 partecipanti, le prenotazioni si apriranno martedì 2 aprile per chiudersi l'11 aprile, potranno essere fatte esclusivamente on line. (Gru)