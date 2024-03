Gaza: Casa Bianca, lavoriamo con Israele per concordare data nuova visita su Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a lavorare con le autorità israeliane per concordare una nuova data per una visita a Washington di una delegazione del governo di Benjamin Netanyahu, tesa a discutere possibili alternative ad una operazione militare su larga scala nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo discutendo con l’ufficio del premier per finalizzare una data”, ha detto. (Was)