Decreto superbonus: Misiani (Pd), fallimento misure governo Meloni, conti pubblici fuori controllo (2)

- "Il governo Meloni ha fatto cassa sui pensionati e sui poveri ma una vera spending review non è mai partita. Serve, in particolare, un riordino più coraggioso degli incentivi per l'edilizia sostenibile, evitando scelte estemporanee come quelle che penalizzano le aree terremotate e cambiando radicalmente prospettiva. Alcune proposte, come quelle di passare ad un meccanismo di erogazione diretta di spesa con un tetto annuale predeterminato, adottando criteri più selettivi e mirati di accesso alle agevolazioni, indicano una strada ragionevole per incentivare in modo finanziariamente sostenibile la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare", conclude l'ex viceministro all'Economia. (Com)