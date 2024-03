Sardegna: Sabato 30 marzo piccole imprese artigiane di Cagliari e sud dell'Isola su Rai 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai 1, sabato 30 marzo, sarà il palcoscenico televisivo delle piccole imprese artigiane di Cagliari, Assemini, Villacidro e Gonnosfanadiga e della storia, dell’ambiente e della cultura del Sud Sardegna, in particolare di San Sperate e Siliqua. Dalle ore 12.00, infatti, sulla Prima Rete di Stato andrà in onda il programma “Linea Verde Start”, condotto dal giornalista Federico Quaranta, storico ideatore della trasmissione radiofonica “Decanter”, realizzato in collaborazione esclusiva con Confartigianato, che racconterà l’eccellenza delle realtà artigiane e dei territori dove queste operano, rendendo tangibile l'anima dell'artigianalità e l'importanza della tradizione e dell'innovazione nel mondo del “saper fare”. Linea Verde Start, infatti, nasce come progetto di Confartigianato per mostrare la bellezza dei territori regionali unitamente alle realtà produttive del mondo all’Associazione Imprenditoriale, che vivono la tradizione locale e la rielaborano con la capacità delle maestranze artigiane. La trasmissione si aprirà a Cagliari con la visita alla spiaggia del Poetto e alla necropoli punica di Tuvixeddu. Proseguirà con le visite a Gonnosfanadiga dal panificatore Riccardo Porta del Panificio Artigiano “Porta 1918”, ad Assemini dal ceramista Andrea Farci e dalla stilista Marinella Staico, e a Villacidro nella falegnameria artigiana “Legnostrutture” di Alessio Monzo. Spazio anche a San Sperate, al giardino sonoro di Pinuccio Sciola, e Siliqua, al Castello dell’Acquafredda. Non mancherà anche una videoricetta cagliaritana a base di pesce. La puntata si chiuderà con l’intervista a Fabio Mereu, VicePresidente Regionale di Confartigianato Sardegna e del Sud Sardegna, all’interno del Parco di Molentargius, (segue) (Rsc)