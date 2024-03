Sardegna: Sabato 30 marzo piccole imprese artigiane di Cagliari e sud dell'Isola su Rai 1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'artigianato è cultura e la tiene viva ogni giorno. L’artigianato è arte e la esprime negli infiniti prodotti e settori dell’eccellenza made in Italy – commenta Fabio Mereu, Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna – e tutto ciò lo vedremo in questa nella puntata di Linea Verde Start dedicata a Cagliari”. “Orgoglio, passione, manualità e genio sono le caratteristiche dell’artigianato sardo e la vera forza delle nostre imprese – continua Mereu– realtà che perlopiù sono familiari e proseguono la tradizione dei loro predecessori. Con questa importante iniziativa Confartigianato, in collaborazione con la Rai, dà voce e visibilità al nostro mondo artigianale, così unico e valoroso nel creare eccellenze e nel mantenere vive e vitali storia e tradizioni della nostra terra”. “Nelle mani delle donne e degli uomini passa tutta intera la storia di una comunità - conclude il Presidente – e anche in questa puntata verrà confermato come la tradizione dell’artigianato sardo non sia qualcosa di statico ma un elemento sempre in evoluzione”. Il programma mostrerà come nel Sud Sardegna arte e artigianato siano ingredienti di una ricetta capace di unire la qualità delle materie prime, il saper fare, la passione, la cura per il dettaglio, le tradizioni connesse all’innovazione, il rispetto delle persone, dei territori, dell’ambiente. Tutti elementi distintivi di quello che Confartigianato chiama “Valore Artigiano”. Che a Gonnosfanadiga vive nel lavoro di Riccardo Porta, artigiano del pane, erede di un’attività creata nel 1918 dalla sua bisnonna e in questi anni trasmessa e custodita nel rispetto della tradizione produttiva che utilizza il lievito madre continuamente rinnovato e i grani locali. (segue) (Rsc)