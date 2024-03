Sardegna: Sabato 30 marzo piccole imprese artigiane di Cagliari e sud dell'Isola su Rai 1 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ passione per un mestiere antico quella che esprime Andrea Farci, ceramista di Assemini, che si definisce fieramente artigiano e ‘ossessionato’ dalla qualità dei prodotti e dal ‘fare bene’, sempre emozionato nel ricevere l’ammirazione di chi acquista le sue creazioni. Il legno è la materia prima lavorata da Alessio Monzo a Villacidro per realizzare ogni tipo di struttura, dal gazebo fino a un palazzo di molti piani. Un’attività cresciuta negli anni ma che conserva il suo valore fondamentale nella sapienza delle mani degli artigiani che danno anima al lavoro delle macchine. E’ una storia che arriva da lontano quella dell’atelier di Marinella Staico di Assemini, erede di una famiglia di sarti greci che alla fine del 1700 si stabilirono a Cagliari dove introdussero la lavorazione del Serenicus, cappotto realizzato con un morbido panno, oggi chiamato “Sereniccu” che Marinella continua a produrre insieme con i capi d’abbigliamento su misura frutto della sua arte sartoriale. Un vaso in ceramica, un abito, una specialità alimentare, una struttura in legno sono capolavori dell’arte artigiana italiana che è ‘laboratorio’ di biodiversità produttiva, di bellezza e di bontà, alchimia perfetta fra tradizione e innovazione, tra radici e futuro, all’insegna della sostenibilità. (Rsc)