Medio Oriente: Casa Bianca, non vogliamo una guerra in Libano

- Le autorità statunitensi stanno monitorando con grande attenzione le tensioni lungo la Linea Blu, il confine tra Israele e Libano. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non vogliamo una guerra in Libano, lo abbiamo sempre detto: ripristinare la stabilità lungo la frontiera è fondamentale, ed è una priorità per la nostra amministrazione”, ha detto. (Was)