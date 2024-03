Bangladesh: segretario generale Bnp accusa il governo di repressione e torture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha accusato il governo in carica di “fascismo”, “repressione” e “torture”. Lo riferisce l’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”). L’80 per cento dei dirigenti e degli attivisti del Bnp avrebbe subito torture secondo il politico, che ha riferito che molte persone arrestate dopo il rilascio hanno raccontato di essere state torturate. “Non possono mantenere il potere senza scatenare la tortura e reprimere le persone. La loro prima vittima della repressione è la presidente del Bnp Khaleda Zia e sta combattendo per la sua vita”, ha dichiarato Fakhrul partecipando a un evento a sostegno delle famiglie delle vittime di sparizioni forzate. “Hanno creato un tale ambiente di paura in cui nessuno può parlare o scrivere liberamente”, ha aggiunto. Fakhrul arrestato il 29 ottobre, è libero su cauzione dal 15 febbraio. Il politico, 75 anni, è stato arrestato nell’ambito dell’ondata di arresti seguita agli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti nella capitale il 28 ottobre scorso. Il suo nome compare in undici denunce, registrate dalle stazioni di polizia di Ramna e Paltan con diverse ipotesi di reato, tra cui omicidio di un agente, assembramento illegale, vandalismo, rivolta, furto di un’arma della polizia, danneggiamento di proprietà, aggressione e ostacolo al personale di polizia. (segue) (Inn)