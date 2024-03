Croazia: coalizione di sinistra presenta programma in vista delle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di sinistra croata Rijeka Pravde (Fiumi di giustizia) ha presentato le proprie liste alla Commissione elettorale (Dip) in vista del voto del 17 aprile. "Dopo il 17 aprile la Croazia sarà migliore", ha detto il presidente del Partito socialdemocratico (Sdp), che guida la coalizione, Pedja Grbin. Se la coalizione dovesse andare al governo, Grbin ha annunciato "la destituzione di Ivan Turudic dalla guida della Procura di Stato, l'abolizione della cosiddetta 'lex AP' e le modifiche alla legge sull'assicurazione pensionistica". La coalizione Rijeka Pravde è composta da sei partiti: Sdp, Centar, Sip, Partito contadino croato (Hss), Partito popolare-Riformisti e Alleanza civile-liberale Glas. Il nome del candidato a primo ministro, l’attuale capo dello Stato Zoran Milanovic, non figura formalmente nella lista. La Corte costituzionale ha infatti sostenuto che per candidarsi dovrebbe dare le dimissioni da presidente. Hanno presentato le proprie liste anche la Dieta democratica istriana (Ids), il Movimento patriottico e il Partito democratico indipendente serbo (Sdss). (Seb)