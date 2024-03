Kosovo-Serbia: premier albanese, normalizzazione rapporti importante per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione dell’Accordo sul percorso che porterà alla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è importante per la pace e la stabilità nella regione dei Balcani occidentali. È quanto ha dichiarato su X il primo ministro albanese Edi Rama, pochi giorni prima della riunione del Consiglio europeo di Bruxelles. "Non è sufficiente che l'accordo sia semplicemente giuridicamente vincolante. Per garantire progressi, l'accordo e il suo allegato attuativo devono essere formalmente incorporati come parte dei rispettivi processi di adesione all'Ue del Kosovo e della Serbia. Ogni ritardo nel farlo non fa che rafforzare lo status quo. E lo status quo su questa chiave strategica per un vicinato pacifico, prospero ed europeo al centro dell'Europa non serve alla sicurezza dell'Europa stessa", scrive il primo ministro albanese. (Alt)