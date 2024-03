Usa: governo vieta ingresso nel Paese a tre persone in Nord Macedonia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha vietato l’ingresso nel Paese a tre persone in Kosovo e nella Macedonia del Nord, per il loro coinvolgimento in attività di corruzione. Il portavoce del dipartimento, Matthew Miller, ha spiegato in una nota che le misure sono rivolte a Katica Janeva, ex capo della procura speciale della Macedonia del Nord; il sindaco della città di Karpos, Stevco Jakimovski; e l’ex sindaco di Kacanik in Kosovo, Xhabir Zharku. Le loro azioni, ha detto, hanno “minato lo stato di diritto e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche nazionali”. I tre hanno sfruttato le proprie posizioni per ottenere vantaggi politici, anche accettando tangenti in cambio di favori di vario genere. (Was)