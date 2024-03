Nato: Stoltenberg riceve premier Slovenia, grazie per vostro contributo all'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei 20 di appartenenza alla Nato, la Slovenia ha dato un contributo significativo per la sicurezza e la difesa collettiva dell'Alleanza. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ricevendo a Bruxelles il premier sloveno, Robert Golob. "Questo mese celebriamo il 20esimo anniversario dell’adesione della Slovenia alla Nato": la politica di porte aperte dell'Alleanza "ha contribuito a diffondere la libertà e la democrazia in tutta Europa. E per due decenni siete stati al fianco degli alleati, uniti e pienamente impegnati per la nostra sicurezza collettiva", ha detto Stoltenberg, ricordando come la Slovenia stia sostenendo la missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo e abbia schierato truppe "nei nostri gruppi tattici in Lettonia e Slovacchia". (segue) (Beb)