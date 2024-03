Nato: Stoltenberg riceve premier Slovenia, grazie per vostro contributo all'Alleanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo discusso anche della situazione nei Balcani occidentali. Una regione di importanza strategica nel nostro comune vicinato europeo e per la Nato", ha proseguito Stoltenberg, definendo inaccettabili le violenze in Kosovo dello scorso anno, a cui l'Alleanza "ha risposto rapidamente, schierando 1.000 soldati aggiuntivi. Siamo impegnati a garantire che la Kfor continui ad adempiere al suo mandato alle Nazioni Unite". "Abbiamo parlato anche della Bosnia-Erzegovina. La Nato sostiene fortemente l’integrità territoriale e la sovranità del Paese", dove "tutti i leader politici devono lavorare per preservare l’unità", perchè "la retorica separatista è irresponsabile e pericolosa". "Infine, abbiamo discusso anche dei preparativi per il vertice Nato di luglio", ha concluso Stoltenberg. (Beb)