Università: Roccella, tra chi protesta prevale l'intolleranza (3)

- Chi protesta all'università di Torino sostiene che la guerra è patriarcato: "Possiamo anche essere d'accordo ma, se si considera la guerra la massima manifestazione del patriarcato, le femministe dovrebbero occupare la piazza ogni volta che scoppia un conflitto, invece vedo solo una aggressiva insistenza contro Israele. Nei confronti di tante altre guerre, che magari ci hanno riguardato direttamente, come nel caso del Kosovo, non ho visto accese contestazioni, come non ho visto manifestazioni di solidarietà a favore delle donne iraniane, che lottavano a mani nude, in modo non violento, creativo, con un coraggio straordinario, per la propria libertà". "Penso - osserva infine Roccella - che ci sia una confusione culturale. Il femminismo storico ha tanto combattuto per fare largo al principio che il movimento si occupa delle donne indipendentemente da divisioni di ogni natura. Se perdiamo di vista questo punto, il femminismo perde il motivo stesso per cui è nato. Non voglio dire, come altri, che ci si trovi di fronte alla morte del femminismo, ma certamente è a rischio il suo cuore, cioè la sorellanza". "Se la guerra è maschile - conclude, il nostro modo di lottare deve essere sempre segnato dalla non violenza. Invece ora si arriva ad allontanare una ragazza ebrea dalla manifestazione e si impedisce ad alcuni di parlare: questi sono metodi violenti". (Rin)