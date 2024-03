Serbia: Vucic a colloquio con ambasciatori Quintetto, focus su adesione Kosovo a Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic riceverà a Belgrado gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti) e il capo della delegazione dell'Unione europea a Belgrado, Emanuele Giaufret. I media riferiscono che la discussione verterà sull'eventuale adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa e quella all'Assemblea parlamentare della Nato, nonché sul dialogo Belgrado-Pristina. Vucic in precedenza aveva annunciato che la Serbia "risponderà" se il Kosovo diventerà membro del Consiglio d'Europa e, tra le possibilità da lui menzionate, c'è l'uscita del Paese dall'organizzazione europea. È prevista per oggi a Parigi la riunione della Commissione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella quale si discuterà il rapporto sull'ammissione del Kosovo a tale istituzione. Il presidente serbo ha annunciato ieri sera che per la Serbia si prospettano "giorni difficili". "In questo momento non è facile per me dire che tipo di notizie abbiamo ricevuto nelle ultime 48 ore. Minacciano direttamente gli interessi vitali nazionali sia della Serbia che della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina)", ha scritto Vucic sull'account Instagram. (Seb)