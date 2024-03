Kosovo: ministro Difesa serbo, adesione a Consiglio d'Europa infrange ogni regola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ha detto che la domanda di adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa, in discussione oggi, “è l’evidentemente risultato della politica perseguita dai sostenitori della sua cosiddetta indipendenza” e "viola ogni condizione imposta per l'adesione, non rispettata dal Kosovo". Lo riferisce l'agenzia di stampa Tanjug. Parlando ai microfoni dell’emittente “Rds”, Vucevic ha spiegato: "I sostenitori del Kosovo avevano posto tre condizioni” ma “ora hanno deciso che il fatto che Pristina abbia accettato di eseguire la sentenza della Corte dopo otto anni, e restituire il terreno al Monastero di Decani è sufficiente per avviare la procedura. Sfortunatamente - ha concluso -, quello che vediamo è un nuovo festival dell'ipocrisia".(Res)