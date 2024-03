© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: voto su adesione in commissione Affari politici Consiglio d'Europa - La commissione Affari politici del Consiglio d'Europa voterà oggi la raccomandazione della relatrice Dora Bakoyannis in merito alla domanda di adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. "Non c'è consenso sul Kosovo”, ha detto all’emittente “Rts”, Suzana Grubjesic, rappresentante serba nel Consiglio d'Europa. La discussione a Strasburgo è uno dei passi verso la potenziale adesione del Kosovo e se la relazione di Bakoyannis dovesse essere approvata, la discussione approderà in Plenaria ad Aprile. (segue) (Res)