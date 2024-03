Serbia: Vucic smentisce abbandono percorso europeo se Kosovo entra in Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha smentito la valutazione secondo cui la Serbia starebbe abbandonando il suo "percorso europeo" dopo l'annuncio di una possibile uscita dal Consiglio d'Europa se quest'ultimo accetterà il Kosovo come membro a pieno titolo. "Non ho sentito parlare di questa questione. Io parlavo dei tempi difficili che attendono la Serbia", ha detto Vucic visitando i lavori del tratto ferroviario Nis-Dimitrovgrad, secondo quanto riporta la stampa locale. Secondo il presidente serbo i lavori per la ricostruzione e l'ammodernamento del tratto di circa 7 chilometri, di una ferrovia lunga 86 chilometri, e della circonvallazione attorno a Nis "costeranno 430 milioni di euro, di cui 108 milioni saranno una donazione dell'Unione europea". Vucic ha quindi annunciato che i lavori, finanziati con un prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei), soldi del bilancio serbo e una donazione dal Fondo per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif), dovrebbero essere completati "entro la fine del 2027. (Seb)