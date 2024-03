Speciale scuola: istituto Vittorio Emanuele II, insegnanti, studenti presentano spettacolo culturale cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II lunedì ha tenuto uno spettacolo di cultura cinese dal titolo "Fantasticare in primavera". Durante l'evento, gli insegnanti e gli studenti della scuola non solo hanno recitato brani tratti dal "Libro delle odi", cantato canzoni cinesi ed eseguito danze in stile cinese, ma hanno anche scritto, diretto ed eseguito una serie di brevi commedie originali in lingua cinese, piene di creatività e immaginazione, con cui hanno raccontato la bellissima storia del loro rapporto con la Cina. (Res)