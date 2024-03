Speciale scuola: Milano, Sardone (Lega), chiodo nel cibo a scuola punta iceberg fallimento fornitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastavano bulloni, vetri e insetti nei piatti serviti ai bambini in mensa: ora addirittura un chiodo tra le patate in una scuola di via Ariberto. Questa è la punta dell'iceberg del fallimento di Milano Ristorazione”. Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. L'assessore Scavuzzo “relazioni subito in aula, senza nascondersi come la scorsa volta, e l'amministrazione valuti anche la sospensione della concessione alla società”, continua. Il Comune non può più rimanere inerte di fronte a questi ritrovamenti: i bambini qui rischiano la salute e loro stanno zitti? Da mamma, prima che da rappresentante delle istituzioni, sono esterrefatta da questo trattamento riservato ai più piccoli dalla sinistra milanese", conclude Sardone. (Com)