Speciale scuola: Verri (Lega), dopo chiodo odierno si chiedano dimissioni vertici Milano Ristorazione e assessore competente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesimo episodio grave che vede coinvolta Milano Ristorazione che ha servito un piatto in una scuola primaria con all'interno un chiodo". Lo afferma in una nota Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. "Abbiamo superato ogni limite, con la salute dei milanesi specie con quella dei più piccoli non si può scherzare. Questo grave episodio si somma a quelli delle ultime settimane testimoniando quindi che all'interno dell'azienda qualcosa non sta funzionando. E' tempo che questa giunta si prenda le proprie responsabilità chieda ai vertici di Milano Ristorazione di dimettersi e poi all'assessore competente di fare un passo indietro. Con i giovani della Lega nei prossimi giorni saremo davanti alla sede di Milano Ristorazione per dare voce alle migliaia di famiglie ormai stufe." (Com)