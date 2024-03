Venezuela: Tajani, siano rispettate norme democratiche e riconosciuti diritti a opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la situazione in corso in Venezuela, Paese che si approssima alle elezioni presidenziali, auspicando il rispetto delle norme "democratiche" e il riconoscimento dei diritti di tutte le parti in gioco. "Seguo con grande attenzione l'evolversi della campagna elettorale in Venezuela e auspico il rispetto di tutte le norme democratiche, del pluralismo e dello stato di diritto. All'opposizione siano riconosciuti diritti civili e spazio democratico", ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (Com)