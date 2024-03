India: Modi accusa Congresso per polemiche su giustizia, cultura del partito è “intimidire”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha chiamato in causa il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, per gli attacchi al sistema giudiziario lamentati da un nutrito gruppo di avvocati, firmatari di una lettera inviata al giudice capo della Corte suprema, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud. Il premier, ripostando la notizia sul social network X, ha scritto che “intimidire e vessare gli altri è la cultura vintage del Congresso”. “Già cinquant’anni fa avevano chiesto una ‘magistratura impegnata’: vogliono spudoratamente l’impegno degli altri per i loro interessi egoistici, ma desistono da qualsiasi impegno verso la nazione”, ha scritto il capo del governo, concludendo che “non c’è da stupirsi che 1,4 miliardi di indiani li stiano rifiutando”. (segue) (Inn)