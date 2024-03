India: Modi accusa Congresso per polemiche su giustizia, cultura del partito è “intimidire” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vengono anche fatti paragoni, che gli avvocati respingono, tra i tribunali indiani e quelli di Paesi in cui non esiste lo stato di diritto e si accusano le istituzioni giudiziarie di pratiche sleali. Nella lettera si sostiene che “alcuni elementi stanno cercando di influenzare chi sono i giudici nei casi che li riguardano e diffondono bugie sui social media per esercitare pressione sui giudici affinché decidano in un determinato modo”. Inoltre, viene evidenziata la tempistica di questi presunti attacchi al sistema della giustizia, a poche settimane dalle elezioni politiche. Infine, la Corte suprema viene sollecitata a prendere provvedimenti contro le pressioni esterne perché “rimanere in silenzio o non fare nulla potrebbe accidentalmente dare più potere a coloro che intendono nuocere”. (Inn)