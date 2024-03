Russia: Procura generale, direttore per comunicazioni di Meta sarà processato in contumacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale militare del distretto occidentale esaminerà il caso contro il direttore delle comunicazioni di Meta, Andy Stone, riconosciuto come terrorista ed estremista in Russia. Lo ha reso noto l'ufficio della Procura generale russa. Stone è accusato di chiamate pubbliche a svolgere attività terroristiche, giustificazione pubblica del terrorismo e propaganda del terrorismo. Il processo si svolgerà in contumacia. (Rum)