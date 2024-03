Pnrr: 225 milioni per migrare dati e servizi a Polo strategico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 225 i milioni del Pnrr per migrare dati e servizi al Polo strategico nazionale. Un nuovo avviso cloud dedicato alle Pa centrali per proseguire il percorso di trasformazione digitale del Paese. "La pubblicazione di questo Avviso è un passo fondamentale per il percorso strategico di trasformazione digitale del Paese portato avanti dal governo Meloni. Rendiamo disponibile per le Pubbliche amministrazioni centrali una nuova possibilità per migrare i propri dati e servizi al Polo strategico nazionale grazie ai 225 milioni di euro del Pnrr", dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti. "Questo vuol dire maggiore sicurezza e un salto di qualità nell’efficienza dell’azione amministrativa. Con le soluzioni tecnologiche innovative del Psn rafforziamo l’impianto complessivo della digitalizzazione del sistema Paese a vantaggio di cittadini e imprese", conclude. (Rin)