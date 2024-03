Fvg: Confcommercio e Format Research, turismo locomotiva del terziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo si conferma la locomotiva del terziario in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dall’Osservatorio curato per Confcommercio regionale da Format Research. Secondo il direttore scientifico della società di ricerca, Pierluigi Ascani, "i settori di punta rimangono turismo e servizi alle imprese, mentre in controtendenza e in difficoltà sono le imprese del commercio al dettaglio non alimentare e quelle dei trasporti e della logistica. Permangono inoltre le tensioni sul credito, eppure quasi il 35 per cento delle imprese chiedono credito per fare investimenti". Per il presidente regionale di Confcommercio, Gianluca Madriz, "non è una sorpresa lo stato di grazia del turismo" Insieme colleghi presidenti di Pordenone Fabio Pillon, di Trieste Antonio Paoletti e di Udine Giovanni Da Pozzo, Madriz sottolinea "il netto incremento delle presenze straniere, testimonianza di un lavoro anche promozionale della Regione e dell’incrementata qualità dell’offerta ricettiva. La regione è ormai meta turistica per tutti i mesi dell’anno". (Frt)