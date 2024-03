Speciale difesa: Russia, Putin, nostra intenzione di attaccare Polonia e Stati baltici è totale assurdità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni sulla possibilità di un attacco russo contro la Polonia o gli Stati baltici sono assolute sciocchezze, un altro modo per ingannare le persone ed estorcere loro ulteriori spese. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una conversazione con i piloti militari a Tver. “Questa è una totale assurdità: la possibilità che (la Russia) attacchi altri paesi, la Polonia, gli Stati baltici. E poi ci sono tutti i cechi che hanno paura. Sono solo sciocchezze. Si tratta di un altro modo per ingannare la popolazione e semplicemente per estorcere spese aggiuntive, per far sopportare alla gente questo fardello sulle proprie spalle", ha detto il capo di Stato russo. "Non abbiamo intenzioni aggressive", ha detto il capo di Stato russo. "Non avremmo mai fatto nulla in Ucraina se non ci fosse stato un colpo di stato e poi le operazioni militari nel Donbass", ha aggiunto Putin, rimarcando anche la fallacità degli accordi di Minsk che il leader russo ha definito come un tentativo di ingannare la Russia. "Si è scoperto che siamo stati ingannati, trascinati per otto anni, e alla fine ci hanno semplicemente costretto a passare a un'altra forma di difesa dei nostri interessi e del nostro popolo", ha aggiunto Putin. (Rum)