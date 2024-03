Speciale difesa: Cisgiordania, media Israele, tre feriti in sparatoria nella Valle del Giordano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella Valle del Giordano. Lo hanno riferito fonti locali e mediche, citate dal quotidiano "The Times of Israel". I tre feriti - un uomo di 30 anni, un uomo di 20 anni e un ragazzo di 13 anni, sono ricoverati negli ospedali di Gerusalemme. Nessuno dei tre è in condizioni gravi. Nell'attacco sarebbero stati colpiti uno scuolabus a prova di proiettile e diverse auto. Da parte loro, le Forze di difesa d'Israele hanno dichiarato di aver avviato una caccia all'uomo per trovare il "terrorista". (Res)