Speciale difesa: ministro tedesco Pistorius critica nomina commissario europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha criticato la proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di nominare un commissario dell'Ue competente nella stessa materia. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente del governo federale ha sottolineato che la difesa nell'Unione europea è “intergovernativa”. Per tale motivo, ha evidenziato Pistorius, “abbiamo innanzitutto bisogno di un vero e proprio Consiglio dei ministri della Difesa” nell'Ue ai fini di “un migliore coordinamento dei nostri sforzi nazionali”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha osservato che “potrebbe immaginare” un commissario europeo per l'Industria degli armamenti. Tale incarico “metterebbe insieme le competenze esistenti all'interno della Commissione europea, ma non ne creerebbe di nuove”. (Geb)