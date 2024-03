Legge Bilancio: Inps, tra le novità riduzione del cuneo contributivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermato nella legge di bilancio 2024 l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2022 e modificata nel 2023 dal Decreto lavoro, è stata riconosciuta in via eccezionale per i periodi di paga dal primo gennaio al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente pubblico e privato (esclusi i rapporti di lavoro domestico). L'esonero contributivo, del 7 per cento per i redditi fino a 25 mila euro e del 6 per cento per quelli fino a 35 mila euro si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, ad esclusione dei lavoratori domestici. Lo comunica l'Inps in una nota. Sostenere l’occupazione femminile attraverso un incentivo per le aziende: è l’obiettivo della “Decontribuzione per le lavoratrici madri di tre o più figli”. La misura ha una durata triennale, nel periodo compreso tra primo gennaio 2024 e 31 dicembre 2026. L’esonero da contribuzione è totale, entro il limite di 3 mila euro annui e spetta fino al mese di compimento del 18mo anno del figlio più piccolo. È stata introdotta poi una misura sperimentale, solo per il 2024, dedicata alle madri con due figli; spetta fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo e nel 2024 riguarda circa 570 mila donne nel 2024, per un importo pari a 500 milioni di euro. (segue) (Com)