Roma: Marotta (Avs), 5 aprile saremo in piazza, difendiamo Brancaleone no al deserto

- Mi unisco alle tante voci che si stanno alzando per difendere il Brancaleone. Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per Avs in Consiglio regionale del Lazio. "Voci che vengono da mondi diversi, della cultura, della musica e dell'arte - aggiungono - e che rappresentano la ricchezza infinita che l'esperienza del Brancaleone ha prodotto negli anni. Il 5 aprile sarò anche io in piazza. La burocrazia non può avere la meglio su una storia collettiva, che tiene vivo un punto di riferimento culturale per il territorio di Montesacro e per tutta la città di Roma. Le amministrazioni devono sostenere questi spazi e moltiplicarli: sono presidi necessari nei quartieri, che costruiscono comunità e producono offerta culturale dal basso".(Com)