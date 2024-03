© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il valore principale" del centrodestra "è volere sempre il bene della propria nazione, non soltanto del popolo", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dall'associazione "Altero Matteoli per la Libertà e il Bene comune". "E' qualcosa che caratterizza la destra, che non a caso, si contrappone ad un internazionalismo generico e, a volte, sviante", ha aggiunto. (Rin)