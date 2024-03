Imprese: Visa ampia offerta servizi con prodotti Ai contro frodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visa, attivanei pagamenti digitali, ha annunciato oggi l'ulteriore espansione della sua offerta globale di servizi a valore aggiunto con la presentazione di nuove soluzioni di prevenzione del rischio e delle frodi basate sull'intelligenza artificiale. I nuovi prodotti, che fanno parte della suite end-to-end Visa Protect, sono progettati per ridurre le frodi nei pagamenti istantanei account-to-account e online (Card Not Present), oltre che nelle transazioni sia all'interno che all'esterno della rete Visa. Visa Protect fa parte di un'ampia suite di servizi a valore aggiunto di Visa che ha raggiunto quasi 200 prodotti in cinque categorie molto richieste: Acceptance, Advisory, Issuing, Open Banking e Protect. Visa ha unito decenni di esperienza e investimenti significativi sia nell'AI che nella prevenzione delle frodi - 10 miliardi di dollari solo negli ultimi cinque anni in tecnologia e innovazione - per aiutare i clienti a gestire un crescente livello di complessità, contribuire a ridurre le frodi e aumentare la sicurezza della rete. (segue) (Com)