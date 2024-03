Imprese: Visa ampia offerta servizi con prodotti Ai contro frodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pagamenti digitali vanno ben oltre il completamento di una vendita: stiamo entrando in un'era del commercio moderno in cui chi vuole avere successo si muove velocemente, l'intelligenza artificiale è essenziale, le esperienze sono flessibili e la sicurezza è fondamentale", ha dichiarato Antony Cahill, Global Head of Value-Added Services di Visa. "Le aziende sono alla ricerca di partner in grado di sostenere le loro ambizioni di successo e noi siamo orgogliosi di essere il partner di fiducia che aiuta un numero crescente di clienti a realizzare esattamente questo in un contesto altamente competitivo come quello attuale". La sicurezza e la prevenzione delle frodi sono fondamentali per Visa. L'anno scorso Visa ha contribuito a bloccare 40 miliardi di dollari di attività fraudolente, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. L'annuncio di oggi si concentra su due soluzioni Visa Protect, destinate a soddisfare le esigenze dei clienti e a utilizzare la profonda esperienza dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale: (segue) (Com)