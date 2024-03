Imprese: Visa ampia offerta servizi con prodotti Ai contro frodi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Espansione di Visa Advanced Authorization (Vaa) e Visa Risk Manager (Vrm) per i pagamenti con carte non Visa: le soluzioni ad ampio spettro di Visa per la gestione del rischio di frode, basate sull'intelligenza artificiale, sono ora indipendenti dallo schema di pagamento, consentendo agli issuer di semplificare le loro operazioni attraverso un'unica soluzione di rilevamento delle frodi che contribuisce a rafforzare le difese riducendo al contempo i costi. Real-Time, Account-to-Account Payment Protection: la prima soluzione Visa per la prevenzione delle frodi realizzata appositamente per i pagamenti istantanei, compresi i wallet digitali P2P, le transazioni account-to-account e i sistemi di pagamento istantaneo delle banche centrali. Basato su modelli di rilevamento AI mediante deep learning, questo nuovo servizio fornisce una valutazione di rischio in tempo reale che aiuta gli istituti finanziari a prevenire le frodi bloccando automaticamente le transazioni malevole prima che vengano effettuate. Ogni prodotto sarà disponibile per i clienti a partire dalla prima metà del 2024, con date di lancio diverse a seconda del prodotto e del mercato. "I pagamenti digitali in real time sono quasi ovunque, e questo crea l'esigenza di soluzioni di sicurezza che si trasformino e si adattino al mondo reale", ha dichiarato James Mirfin, SVP, Global Head of Risk and Identity Solutions, Visa. "Mentre le frodi digitali crescono in volume e sofisticazione, Visa sta rispondendo rafforzando la sua vasta suite di soluzioni contro i rischi e le frodi grazie alla sua impareggiabile innovazione tecnologica e alla sua esperienza nell'intelligenza artificiale, espandendo il loro utilizzo oltre la rete Visa". (Com)