Ucraina: Zelensky, intelligence deve combattere la Russia ed espandere presenza nel mondo

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il nuovo direttore del Servizio d'intelligence estera dell'Ucraina, Oleh Ivashenko, ponendo nuovi compiti per l'organismo. E' quanto emerge da un messaggio pubblicato sui profili social di Zelensky. Il capo dello Stato ha osservato in particolare che in condizioni di guerra, l'obiettivo principale dell'Ucraina è "distruggere gli occupanti" e rafforzare i legami con diversi Paesi e non solo con i partner in Europa e gli Stati Uniti. Secondo il presidente, la presenza dell'Ucraina nel mondo dovrebbe "diventare globale". Zelensky ha inoltre incaricato Ivashenko di garantire la presenza dell'intelligence ucraina "ovunque siano rappresentati gli interessi dello Stato", nonché nei Paesi "dove c'è influenza del sistema" del presidente russo Vladimir Putin. L'intelligence nazionale dovrebbe anche espandere la presenza negli Stati dove si osserva "la concorrenza delle principali forze globali". Infine, secondo Zelensky, i servizi segreti ucraini devono prestare attenzione alla documentazione, evitando che le attività dell'organismo diventino pubbliche. (Kiu)