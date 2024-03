Premierato: Balboni (Fd'I), fissa ruolo presidente Repubblica come superpartes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del premierato "riporta il ruolo del presidente della Repubblica come lo avevano immaginato i costituenti, cioè superpartes, custode della Costituzione, non un arbitro che in alcuni casi diventa giocatore". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, in occasione del convegno organizzato da Fratelli d'Italia "Obiettivo premierato, al centro volontà popolare e stabilità dei governi". "Come ha fatto presente il professore Giovanni Orsina, dopo il governo Monti l'astensionismo è aumentato dell'8 per cento e, dopo il governo Draghi, c'è stato un ulteriore aumento del 13 per cento - ha spiegato -. Nell'arco di due elezioni, dunque, il numero delle persone che non vanno a votare è schizzato. Non sarà forse perché gli elettori hanno avuto la sensazione che il loro voto non contasse? Del resto, le persone votavano per una coalizione e se ne trovavano un'altra, votavano un presidente del Consiglio e si ritrovavano governati da uno che nemmeno si era candidato. Dunque occorre restituire sovranità al popolo italiano", ha aggiunto Balboni. La sinistra "agita un tema strumentale sostenendo che questa riforma ridurrebbe i poteri del presidente della Repubblica - ha sottolineato il parlamentare di Fd'I -. Può darsi che il suo potere a fisarmonica, che in determinati periodi si era espanso a dismisura, con questa misura non ci sarà più, ma perché non ci sarà più bisogno, perché saranno i cittadini a scegliere da chi essere governati. In dieci anni l'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi di euro, nonché 300 mila posti di lavoro all'anno, dunque 3 milioni in dieci anni", ha concluso. (Rin)